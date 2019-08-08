كتابات العدل المتنقلة تخدم الحجاج بلا استثناء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تقدم كتابات العدل المتنقلة خدماتها للحجاج بلا استثناء أو اشتراط عمر معين، وفق اختصاصاتها بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية بأيسر السبل وأسرعها لضمان تحقيق خدمات توثيق بجودة عالية، من خلال تطبيقها الخاص المعني بخدمة المستفيدين وخدمة ضيوف الرحمن، والذي مكن الحجاج من التواصل والتفاعل المباشر وطلب الخدمة مع فرق عمل التوثيق الميدانية المنتشرة في المشاعر طيلة موسم الحج.

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وأعدت وزارة العدل ممثلة بوكالة التوثيق والتسجيل العيني للعقار الخطط اللازمة والتجهيزات الفنية والكوادر المؤهلة منذ فترة مبكرة لضمان تقديم الخدمات التوثيقية للضيوف بجودة عالية تتسق بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين التي سخرت الإمكانيات كافة لتذليل العقبات والتيسير على حجاج بيت الله لأداء نسكهم والوفاء باحتياجاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال تدريب كتاب العدل وتطوير مهاراتهم ومن ثم توزيعهم جغرافيا في نقاط عمل مدروسة بعناية في جميع المشاعر المقدسة لضمان سرعة الوصول للمستفيد في المشاعر المقدسة فور طلب الخدمة وتنفيذ متطلباتهم التوثيقية، كما جهزت وكالة التوثيق كتابات العدل المتنقلة بمركبات خاصة بكتاب العدل مزودة بجميع التجهيزات اللازمة وبالأدوات الفنية المخصصة للعمل التوثيقي لكي ينجز العمل بأسرع وقت ممكن مراعاة لحالة الحجيج وأوضاعهم التي تستدعي خدمتهم بأسرع وقت وبأيسر السبل الممكنة.

وتقدم هذه الخدمات التوثيقية لجميع حجاج بيت الله بلا استثناء ومن غير اشتراط عمر معين،على مدار الساعة خلال موسم الحج من خلال كتابات العدل المتنقلة التي تصل للحجاج حيثما كانوا، أو من خلال المكتب الدائم بموسم الحج في الحرم المكي الشريف، كما أن الوكالة تشارك ضمن اللجان الإشرافية في مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي.

وتأتي مشاركة الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال 20 دائرة قضائية للنظر في القضايا الناشئة داخل حدود الحرم المكي ومشعري منى وعرفة، و5 كتابات عدل متنقلة، امتدادا للمنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تتشرف بخدمة حجاج بيت الله.