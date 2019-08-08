أمريكا تحذر من تهديدات إيرانية للسفن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت الإدارة البحرية الأمريكية من تهديدات إيرانية محتملة للسفن التجارية التي تبحر في مضيق هرمز، وسط توترات بين واشنطن وطهران، وقالت أمس «النشاط العسكري المكثف وزيادة التوترات السياسية في هذه المنطقة لا تزال تمثل تهديدات خطيرة للسفن التجارية».

وأضافت «يرتبط بهذه التهديدات احتمال حدوث سوء تقدير يمكن أن يؤدي إلى أعمال عدوانية»، وحثت الإدارة السفن العاملة في تلك المنطقة على مراجعة الإجراءات الأمنية.

يشار إلى أن عددا من السفن احتجز وتعرض آخر لاعتداءات في الأسابيع الماضية.