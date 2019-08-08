السجن والتشهير والغرامة والترحيل لوافدين نقلا حجاجا مخالفين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج، وذلك لنقلهما حجاجا غير نظاميين لعدم حصولهما على تصاريح بالحج.

وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل.

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ودعت الجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم في الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية، مؤكدة أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

القراران شملا:

01 معاقبة سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير والسجن 15 يوما ودفع غرامة مالية 30,000 ريال، والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة

02 معاقبة غلام رسول محمد النور بالتشهير والسجن 15 يوما ودفع غرامة مالية 10,000 ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة.