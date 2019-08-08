السعودية | الخارجية السعودية: أكثر من 1.8 مليون تأشيرة حج لهذا العام

شكرا لقرائتكم الخارجية السعودية: أكثر من 1.8 مليون تأشيرة حج لهذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت وزارة الخارجية السعودية، ممثلةً بوكالة الوزارة للشؤون القنصلية وبعثات المملكة في الخارج ووكالتها للشؤون الفنية، عملية إصدار التأشيرات إلكترونياً للحجاج من مختلف الجنسيات لموسم الحج للعام الحالي 1440هـ.

وبلغ عدد تأشيرات الحج التي أصدرتها وزارة الخارجية أكثر من 1.8 مليون تأشيرة صدرت عبر جميع بعثات المملكة وبعثات الحج المؤقتة في الدول التي لا يوجد للسعودية فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي دائم.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس "إن "الوزارة بدأت بالإعداد المبكر لموسم حج هذا العام، وقامت بإرسال بعثات مساندة لإنجاز عمليات منح التأشيرات لحجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم، ووصل العدد النهائي للحجاج الحاصلين على تأشيرات دخول 1.821.690 حاجاً".

وأضاف الدوسري أن "استخدام التقنيات المتطورة التي تربط ديوان وزارة الخارجية بالبعثات الرسمية والمؤقتة أسهم في الإنجاز السريع وبدقة عالية"، موضحاً أن ذلك يأتي "في إطار ما تقوم به الوزارة جنباً إلى جنب مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى خدمةً لحجاج بيت الله الحرام وتسهيلاً لقدومهم لتأدية فريضة الحج".