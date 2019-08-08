السعودية | فيديو.. تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى المشاعر

شكرا لقرائتكم فيديو.. تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى المشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس بتفويج 23 حاجاً منوماً من مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة.

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ورافق طبيب وممرضة كل مريض في القافلة الصحية المتوجهة إلى المشاعر المقدسة. وترافق قافلة الحجاج المنومين 30 مركبة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات.

وشاركت هذا العام ولأول مرة طائرة الإخلاء الطبي الجوي في تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة من خلال نقل حاجة من الجنسية الأفغانية إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج.

يذكر إن السلطات السعودية تقوم بتفويج الحجاج المرضى والمنومين في سيارات إسعاف للمشاعر المقدسة مع استمرار الرعاية الطبية في مسعى لعدم تفويت الحجاج لأداء المناسك.

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في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية أن مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية للحجاج خلال موسم هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى السادس من ذي الحجة بلغ 299 ألفاً و557 حاجاً وحاجة.

وأوضحت أنه تم إجراء 25 عملية قلب مفتوح و587 قسطرة قلبية، فيما أجريت 1615 عمليات غسيل كلوي و67 عمليات مناظير، و393 عملية جراحية مختلفة.

كما تم إدخال 2044 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 7 حالات ولادة.

في سياق آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه لم تسجل أي حالات وبائية في موسم حج هذا العام حتى الآن، مضيفا أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.