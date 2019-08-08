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عثرت فرق الدفاع المدني بأحد المسارحة وبمشاركة المواطنين وذوي المفقودين على أحد الأطفال متوفى، وتعتبر الحالة الرابعة، والبحث جار عن حالة واحدة متبقية من العائلة المفقودة بوادي مسلة والمكونة من 5 أشخاص.
وكانت قد عثرت ظهر اليوم فرق الدفاع المدني على الأب وأحد الأطفال وذلك بعد يوم من العثور على أم مفقودي وادي مسلة؛ بعد أن جرفتهم السيول القوية التي اجتاحت الوادي بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، حيث ما زال البحث جارياً عن طفل.
من جهته وفي سياق متصل تواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي، البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة.
وقامت فِرَق الدفاع المدني، اليوم، بتفكيك المركبة التي كانت تُقل الأسرة والتي تحولت إلى كومة من الحديد بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث، لمسافة تقارب 500 متر؛ وذلك بحثاً عن الرضيع.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 08:40 PM
جرفتهم السيول القوية التي اجتاحت الوادي بعد الأمطارجازان.. العثور على الجثة الرابعة من مفقودي "مسلة" والبحث جار عن طفل
عثرت فرق الدفاع المدني بأحد المسارحة وبمشاركة المواطنين وذوي المفقودين على أحد الأطفال متوفى، وتعتبر الحالة الرابعة، والبحث جار عن حالة واحدة متبقية من العائلة المفقودة بوادي مسلة والمكونة من 5 أشخاص.
وكانت قد عثرت ظهر اليوم فرق الدفاع المدني على الأب وأحد الأطفال وذلك بعد يوم من العثور على أم مفقودي وادي مسلة؛ بعد أن جرفتهم السيول القوية التي اجتاحت الوادي بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة، حيث ما زال البحث جارياً عن طفل.
من جهته وفي سياق متصل تواصل فِرَق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي، البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة.
وقامت فِرَق الدفاع المدني، اليوم، بتفكيك المركبة التي كانت تُقل الأسرة والتي تحولت إلى كومة من الحديد بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث، لمسافة تقارب 500 متر؛ وذلك بحثاً عن الرضيع.
، جازان.. العثور على الجثة الرابعة من مفقودي "مسلة" والبحث جار عن طفل ،
المصدر : الخليج 365
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