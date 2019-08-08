، "تحالف دعم الشرعية في اليمن": الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًّا من محافظة "حجة" ،

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء أمس الأربعاء، صاروخًا باليستيًّا من محافظة (حجة) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)؛ حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة).
وأوضح العقيد المالكي أن مثل هذه المحاولات العبثية امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ حيث قامت الميليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ باليستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني، وتهديد هذه الميليشيا للأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء، وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 07:57 PM
باستخدام الأعيان المدنية في "سوق الربوع" وسقوطه داخل المحافظة
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت مساء أمس الأربعاء، صاروخًا باليستيًّا من محافظة (حجة) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في (سوق الربوع)؛ حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (حجة).
وأوضح العقيد المالكي أن مثل هذه المحاولات العبثية امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ حيث قامت الميليشيا الإرهابية في (20 يونيو 2019م) بإطلاق صاروخ باليستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة (الجوف) وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية، وقد تمكنت من رصد واكتشاف هذا الإطلاق في حينه عدة أنظمة متقدمة تتبع لعدد من الأطراف المهتمة بالشأن اليمني، وتهديد هذه الميليشيا للأمن الإقليمي والدولي.
وأكد العقيد المالكي استمرار انتهاك الميليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء، وكذلك التجمعات السكانية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.
، "تحالف دعم الشرعية في اليمن": الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخًا باليستيًّا من محافظة "حجة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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