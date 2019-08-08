رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية وتجديد الإقامة إلكترونيا عبر كافة البنوك

الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية ؛ من الأمور الهامة للغاية والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، من أجل العمل على تجديدها بشكل فوري للابتعاد عن الملاحقات الأمنية والتعرض للترحيل من قبل وزارة الداخلية السعودية في أي وقت.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يجب على كافة المقيمين بداخل الأراضي السعودية، العمل على تجديد الإقامة الخاصة بهم، من أجل البقاء في المملكة بدون الوقوع في أي من المشاكل الأمنية التي حددتها وزارة الداخلية في الفترة الماضية، مؤكدة أن عمليات التجديد سهلة وبسيطة من خلال الموقع.

وأتاحت وزارة الداخلية السعودية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل سهل ومبسط من خلال موقع أبشر التابع للوزارة، والذي يمكن الاستعلام من خلالة بشكل سهل وبسيط للغاية.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية

كما أوضحت وزارة الداخلية ان الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالنسبة للوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، من خلال بوابة أبشر عبر الرابط التالي: من هنا، ثم العمل على دفع كافة الرسوم المطلوبة من قبل وزارة الداخلية لتجديد الإقامة بشكل صحيح والابتعاد عن الوقوع في الملاحقات الأمنية.