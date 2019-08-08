إطلاق اسم ولي العهد على أحد أهم طرق مكة الحيوية

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على مقترح تقدّمت به أمانة العاصمة المقدسة بإطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الطريق المؤدي من جدة إلى مدينة مكة المكرمة.
وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن إطلاق اسم سمو ولي العهد يأتي تقديرًا للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها؛ لتعزيز مسيرة التنمية والتطوّر بالمملكة.
ويُعدّ طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية ويمتد من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كيلومترًا، مرورًا ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب، وتُقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدّة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.
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