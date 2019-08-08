شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘قوات العمالقة’’ تدخل على الخط وتبدأ أول تحرك فعلي بشأن ما يحدث في عدن وتصدر البيان رقم1 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت قيادة الوية العمالقة بيانا اكدت فيه رفضها لما وصفته بالعبث الحاصل في عدن.

واكدت قيادة هذه الالوية وقوفها الى جانب الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.

ونفت الوية العمالقة في بيانها ان تكون قد ايدت مايحدث مشيرة الى ان مايحدث لايستفيد منه الا الرئيس هادي.



وقال القائد في الوية العمالقة عبدالرحمن اللحجي ان موقف الوية العمالقة واضح وهو الوقوف الى جانب شرعية الرئيس هادي.

فيما يلي "ناس تايمز" ينشر نص البيان:

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انطلاقاً من قول الله تعالى -( ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وقول نبينا عليه الصلاة والسلام ( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وتجسيداً لمبدأ التصالح والتسامح الجنوبي .

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فإن قيادة ألوية العمالقة تدين وتستنكر ما يحدث في مسقط رأسها العاصمة عدن من تصرفات فردية وخارجة عن الشرع والقانون وخاصة في الأشهر الحرم التي نحن فيها فهذه الأشهر كان يعظمها أهل الجاهلية وهم على ملّة الكفر فلا يسفكون بها دماء فكيف نجيز لأخواننا الجنوبيين بالإقتتال بعضهم ببعض بدم بارد فأن هذا لا يفيد الشعب الجنوبي بأي فائدة فعندما تزهق الأرواح وتسفك الدماء وتسيل على أرضنا الطاهرة فلا يستفيد من ذلك إلا الحوثي والتنظيمات الإرهابية ومن كان على شاكلتهم .

فندعوا الجميع إلى ضبط النفس وتحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار فيما يعود نفعه للبلاد والشعب ، وأما التخاطب بلغة السلاح فنرفضه تماماً فانه لايزيد إلا الفرقة كما ندعو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكه العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الى التدخل الحاسم وردع كل من أراد زعزعة أمن واستقرار البلاد كما ندعوهم للتحقيق الجاد بمقتل أخينا الشهيد العميد منير اليافعي أبواليمامة رحمه الله حتى تتضح حقيقة مقتله أمام الملأ ونحن فيما تقدم ذكره كاملاً الى جانبكم ومعكم .

فإنه مما يحز في النفس ويدمي القلب ويندى له الجبين أن نرى ممن يشار أليهم بالبنان ان يكون معول هدم بدلاً من ان يكون لبنة بناء المجتمع .

صادر عن قيادة ألوية العمالقة لجبهة الساحل الغربي

٧ ذي الحجة ١٤٤٠ ه الموافق ٨ اغسطس ٢٠١٩