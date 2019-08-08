شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات متسارعة والاشتباكات تصل الى هذه المنطقة وهذا هو الطرف المسيطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس( قبل قليل)، باندلاع اشتباكات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومليشيا الانفصال جوار البنك الاهلي.

وأوضحت المصادر في تصريح خاص الى “المشهد اليمني ” الاشتباكات الآن تدور في محيط البنك الاهلي الذي يبعد عن البنك المركزي



حوالي كيلومتر بعد محاولات مليشيا الانفصال السيطرة عليه”.

واشارت المصادر الى أن الحرس الرئاسي احرق طقم مسلح تابع لمليشيا الانفصال في محيط البنك الأهلي عندما حاولوا اقتحامه.

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وتمكنت قوات الحماية الرئاسية من محاصرة مليشيا الانفصال في معسكر عشرين، مع تساع رقعة الاشتباكات في حي خور مكسر.