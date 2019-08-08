شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بالقيادي البارز في المجلس الانتقالي قبل قليل .. شاهد أول (صورة) وهو مضرج بدمائه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصيب قيادي بارز في مليشيات الانتقالي قبل قليل بشظية في كتفه الايمن مع مغرب اليوم اثر الاشتباكات بين مليشيات الانتقالي وقوات الحماية الرئاسية بعدن .

وقالت مصادر محلية ان القيادي بمليشيات الحزام الأمني مختار النوبي اصيب برصاصة دوشكا في كتفه الأيمن بشارع أروى قبل قليل. ​​​​​ Advertisements يذكر بأن القيادي مختار النوبي هو من قاد المليشيات في الهجوم المسلح على بنك عدن المركزي .

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