شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: معسكر جديد في عدن على وشك السقوط بعد محاصرته بعشرات المدرعات .. وهذه أولى (الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ازدادت ضراوة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي المدعومة من الامارات بعد دخول الأسلحة الثقيلة خط المواجهة.

وقالت مصادر محلية ان ألوية الحماية الرئاسية ردت على مصدر النيران التى تنطلق من جبل حديد الخاضع لسيطرة الانتقالي . وافادت المصادر ان قوات حكومية طوقت بالدبابات معسكر العشرين التابع لعناصر الانتقالي واصبح على وشك السقوط . Advertisements ونقلت مصادر محلية ان قذائف مصدرها جبل حديد سقطت باحيا سكنية ولم تورد المصادر عن سقوط ضحايا حتي اللحظة.

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