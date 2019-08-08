شكرا لقرائتكم خبر عن دخول أسلحة عملاقة إلى خط المعارك في عدن .. والزبيدي يغادر الإمارات بشكل مفاجئ وهذه وجهته القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية قبل قليل بوقوع اشتباكات بالدبابات والأسلحة الثقيلة في أحياء بعدن بين قوات الحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية، بعد انباء عن لجنة تهدئة و وصول عيدروس الزبيدي.

وأفادت المصادر، بوصول اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الى العاصمة المؤقتة ‎عدن قادما من دولة الامارات العربية المتحدة في ظل توتر الأوضاع، ودعوة بن بريك الى النفير العام لطرد الحكومة اليمنية المعترف بها.

وكانت مصادر تحدثت عن أن هناك لجنة للتهدئة بدعم وإشراف من التحالف تتكون من شخصيات قبلية جنوبية وعسكريين تحاول الخروج بهدنة ومن ثم التوصل لاتفاق لوقف الصراع في كريتر جنوبي عدن.

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