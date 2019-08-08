حفلات عيد الاضحى 2019 في الدول العربية

أعلن المطرب تامر حسني إحياءه حفلاً غنائياً ضخماً، خامس أيام عيد الأضحى، وذلك في سلطنة عُمان تحديداً، على مسرح المروج في سلطنة عمان.

ونشر تامر، عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، الملصق الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلا: "انتظروني إن شاء الله يوم 15 أغسطس في مهرجان صلالة السياحي على مسرح المروج - سلطنة عُمان".

من جهتها، تحيي المطربة الشابة ساندي حفلاً غنائياً، في رابع أيام عيد الأضحى، الموافق 14 أغسطس/ آب الجاري، بنادي الرواد في مدينة العاشر من رمضان.

وتستعد كل من الفنانة هايدي موسى، والفنان مصطفى حجاج، لإحياء حفل تنظمه شركة "غولدن مارك"، على مسرح نادي صيد القطامية، آخر أيام عيد الأضحى.

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ويحيي المطرب رامي صبري حفلاً غنائياً يوم 14 أغسطس الجاري، ضمن حفلات العيد وذلك بمنتجع بورتو سعيد، يأتي هذا الحفل تزامناً مع طرحه ألبومه الجديد أخيرا والذي حمل عنوان "فارق معاك".

ويلتقي محبو فريق بلاك تيما به رابع أيام العيد في قاعة النهر في ساقية الصاوي، ويشارك الفريق في الحفل كل من المطربين أحمد كامل وعمرو حسن.

فيما يحضر الفنان محمد رمضان ثالث أيام العيد في الساحل الشمالي، تحديدا في قرية بيبلو إيند، لإحياء حفل غنائي هناك، ويتزامن ذلك مع عرض الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، المقرر مشاركته في الماراثون السينمائي لعيد الأضحى.​

وتستعد المطربة الأردنية نداء شرارة، نجمة برنامج اختيار المواهب الشهير "ذا فويس"، لإحياء حفل غنائي كبير يوم 15 من شهر أغسطس، بالتزامن مع حفلات عيد الأضحى المبارك، في "ساقية الصاوي" بالقاهرة.