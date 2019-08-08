بلومبرغ: السعودية تجري اتصالات لوقف تدهور أسعار النفط.. والكشف عن السبب الرئيسي للانخفاض

كشف تقرير لوكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، اليوم الخميس، أن المملكة تجري اتصالات مع دول منتجة للنفط بهدف وقف تدهور الأسعار بعد تراجعها لأدنى مستوى لها في 7 شهور.

ونقلت الوكالة عن مسؤول سعودي لم تفصح عن هويته قوله إن المملكة لن تسمح باستمرار انخفاض الأسعار، خاصة أنها قامت بخفض إنتاجها النفطي أكثر مما هو متوقع، وذلك بموجب اتفاق بين منظمة أوبك وشركائها بمن فيهم روسيا.

وقال المسؤول: ”لن تتساهل المملكة مع أي تراجع كبير في الأسعار، وهي منفتحة على جميع الخيارات“، دون أن يشير إلى ما إذا كانت تلك الخيارات تشمل مزيدًا من الخفض في الإنتاج.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن أسعار خام غرب تكساس هبطت بنحو 4.7% أمس الاربعاء قبل أن تعاود ارتفاعها بنسبة 3.2% اليوم، مشيرة إلى أن انخفاض الأسعار في الأسواق الدولية هو نتيجة النزاع التجاري الأمريكي الصيني بشكل أساسي.

وقالت حليمة كروفت، المحللة في شركة ”ار بي سي كابيتال“ الكندية، إن اجتماع منتجي النفط الذي سيعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بداية الشهر المقبل، سيكون حاسمًا فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها لوقف تدهور الأسعار.

وأضافت: ”أعتقد أن الأسبوع الحالي كان أسبوعًا صعبًا لأوبك وشركائها، ومن المرجح أن تكون هناك اتصالات بين السعودية وروسيا ودول أخرى لبحث الموضوع“.