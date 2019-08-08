حالة الطقس المتوقعة يومي عرفة وعيد الأضحى في بعض مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي السبت والأحد القادمين واللذين يوافقان يوم عرفة وعيد الأضحى على بعض مناطق المملكة.
وذكرت الهيئة أن مناطق عسير وجازان والباحة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي لجريان السيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وأضافت الهيئة أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة والمشاعر المقدسة.
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