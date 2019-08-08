السبب وراء إلغاء عقود الأطباء الباكستانيين بالمملكة

دعت وزارة الصحة الحاصلين على درجتي الماجستير في الجراحة والدكتوراه في الطب بباكستان، من العاملين في المستشفيات، للمغادرة أو الاستعداد للترحيل بعد استبعادهم من قائمة الأهلية للتوظيف بمستشفياتها، على خلفية افتقارهم لبرنامج تدريبي منظم.

ورفضت توظيف الأطباء الحاصلين على الدرجتين الطبيتين؛ لأنهم يفتقرون إلى برنامج تدريبي منظم، وهو شرط إلزامي لتوظيف المسعفين الطبيين في المملكة.

هذا وقد تم انتداب معظم الأطباء المعنيين من قبل وزارة الصحة في عام 2016 عندما أجرت مقابلات في كراتشي ولاهور وإسلام آباد.

وألقى بعض الأطباء المتضررين وكبار مسؤولي الصحة في باكستان المسؤولية على كلية الأطباء والجراحين في باكستان؛ بسبب “الأضرار بالمسيرة المهنية” لمئات الأطباء.