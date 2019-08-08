بالصور والفيديو: آخر تطورات البحث عن مفقودي وادي مسلة بعد العثور على الأم متوفاة.. وتفكيك المركبة...

واصلت فرق الدفاع المدني بجازان، بمساندة الفِرَق التطوعية وبمساعدة عشرات المواطنين ، البحث عن باقي ضحايا المركبة التي جرفتها سيول وادي مسلة شمال شرق محافظة أحد المسارحة ، وذلك لليوم الثاني على التوالي ، حيث إن هناك 4 ما زالوا مفقودين “أب و3 أطفال” عقب العثور على الأم متوفاة يوم أمس.

وقامت فِرَق الدفاع المدني، اليوم، بتفكيك المركبة التي كانت تُقل الأسرة والتي تحولت إلى كومة من الحديد بعد أن جرفها السيل من موقع الحادث، لمسافة تقارب 500 متر؛ وذلك بحثًا عن الرضيع.

وكانت أمطار غزيرة قد ضربت منطقة جازان، أول أمس، استمرت لأكثر من تسع ساعات، تسببت في جرف مركبة بها أسرة مكونة من خمسة أشخاص (أب، وأم، وثلاثة أطفال) في وادي مسلة، وقطع الطرق والتيار الكهربائي، واقتحام المياه لبعض المنازل.