40 ألف ريال غرامة بحق مخالفين لأنظمة الحج

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة، قرارين إداريين بحق اثنين من الوافدين المخالفين لتعليمات نقل الحجاج وذلك لقيامهما بنقل حجاج غير نظاميين لعدم حصولهما على تصاريح بالحج. وتضمنت العقوبات المنفذة بحقهما التشهير والسجن والغرامة المالية والترحيل والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة في عملية النقل، وذلك على النحو الآتي: 1- معاقبة المخالف الوافد/ سهيل عبدالقادر خليل بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوما، ودفع غرامة مالية مقدارها 30 ألف ريال، والمطالبة قضائيا بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة. 2- معاقبة المخالف الوافد/ غلام رسول محمد النور، بالتشهير، والسجن خمسة عشر يوما، ودفع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال، والترحيل بعد تنفيذ العقوبة. ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم في الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية. وأكدت «الجوازات» أن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على مختلف المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.



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