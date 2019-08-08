حج / جمعية "تراؤف" بحفر الباطن تسيّر رحلتها للحج لـ 160 حاجاً وحاجة



حفر الباطن 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

سيَّرت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن " تراؤف" ، ثلاثة حافلات تنقل ( 160 ) حاجًا وحاجة من مستفيديها لأداء مناسك الحج, يصحبهم خلالها عددًا من مشرفي الجمعية .

الجدير بالذكر أن برنامج الحج يُعد واحدًا من برامج الجمعية الموجهة للأسر المستفيدة الذي انطلق في عام 1428هـ ليستمر مدة ( 13 ) عامًا استفاد منه خلال هذه المدة أكثر من ألفي حاجًا وحاجة.

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19:53ت م

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