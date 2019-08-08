حج / رئيس الجمعيات الاسلامية في بنما : المملكة سخرت كل الإمكانات لتسهيل الحج على ضيوف الرحمن



منى 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

ثمن رئيس الجمعيات الإسلامية بجمهورية بنما الشيخ جمال صخر جهود المملكة الكبيرة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الحرمين الشريفين من حسن التنظيم والتنسيق وتسخير كل الإمكانات التي تُسهل العبادة لزوارهما.

جاء ذلك خلال زيارته للمدينة المنورة ضمن برنامج الحج السنوي الذي تُقيمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي ويستضيف (100) حاج من أمريكا اللاتينية من دول (البرازيل – المكسيك - فنزويلا- البيرو- كولمبيا) حيث أكد بأن سعادة المرء لا توصف وهو في هذه البقاع الطاهرة ، ولا يسع الإنسان إلا أن يحمد الله على نعمة الاصطفاء لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ.

ونوه صخر بحسن استقبال وضيافة الندوة العالمية وعناية فريقها القائم على خدمة الحجيج بداية من ساعة الوصول والإقامة ومرورًا بالفعاليات المصاحبة للعديد من الزيارات المهمة للمعالم التراثية والثقافية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

// انتهى //

19:41ت م

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