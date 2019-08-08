الدمام 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسغادر المنطقة الشرقية أكثر من 8000 ألف حاج من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغ عدد الرحلات التي أقلعت من المطار إلى اليوم 19 رحلة من أصل 22 رحلة، وستستكمل آخر الرحلات القادمة فجر غدٍ الجمعة.وقامت إدارة المطار بمبادرة مشاعر لتفويج الحجيج لشركة مطارات الدمام، وخصصت المبادرة بوابات خاصة لرحلات الحجاج بما في ذلك إجراءات التفتيش الخاصة بالسفر، وساهم متطوعون ومتطوعات في المبادرة التي وصفها حجاج بيت الله الحرام بـ"المهمة والرائعة"، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على المتابعة الحثيثة والجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة في سبيل جعل الحج مريحا للحجاج، وقدموا الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية، ونائبه ، كما قدموا الشكر لإدارة شركة مطارات الدمام.ونفذت إدارة المطار خطة شملت 4 مراحل للتفويج، بدء باستقبال الحجاج، وشحن أمتعة الحجاج من مساء 8، وتخصيص منطقة انتظار، وتفويج الحجيج والصعود إلى الطائرة، وتم توزيع كتيبات توعوية دينية على الحجاج، وحقيبة خاصة ومفيدة احتوت على مستلزمات الحجاج، وتوزيعات صحية للحجاج.// يتبع //19:36ت م0310

حج / أكثر من 8000 حاج يغادرون مطار الملك فهد الدولي بالدمام / إضافة أولى واخيرة

واستعدت شركة مطارات الدمام اطلاق مبادرة مشاعر عبر حشد كبير من الجهات المشاركة، شركات الطيران، وحدة امن وحماية مطار الملك فهد الدولي، امن الدولة، شرطة مطار الملك فهد الدولي، مرور مطار الملك فهد الدولي، وزارة الصحة، الرئاسة العامة للبحوث العلمية ولإفتاء بالمنطقة الشرقية، فريق سكب التطوعي.

وشملت خطة التشغيل تجهيز منطقة استقبال الحجاج بطابق صعود الطائرة، تجهيز منصة لإدارة المطار للأشراف على الخدمات المقدمة لضمان استمرارية العملية التشغيلية بدون عوائق، تجهيز منصة للخدمات الطبية، تجهيز منصة الرئاسة العامة للبحوث العلمية ولإفتاء بالمنطقة الشرقية، تجهيز منصات لاستقبال حملات الحج، تقديم ضيافة للحجاج، تقديم هداية من شركة مطارات الدمام. وشاركت جهات أمنية في خطة المطار عبر توفير العدد الكافي والملائم من القوى العاملة لتشغيل أجهزة التفتيش في منصات استقبال الحجاج بطابق صعود الطائرة.

يشار إلى أن مطار الملك فهد يقيم حملات التفويج للحجيج للسنة السادسة.

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