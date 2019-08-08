السعودية اليوم / مصرع 4 اشخاص واصابة آخرين في عملية طعن بولاية كاليفورنيا الأمريكية



واشنطن 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس

اقدم رجل على قتل 4 أشخاص في عملية طعن في جنوب كاليفورنيا قبل أن تعتقله الشرطة بعد أن عثرت على سيارته التي كانت متوقفة أمام محل تجاري غير بعيد عن مكان الحادث.

وقالت سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ان المهاجم اصاب اثنين آخرين بجروح في أماكن أخرى بمدينتي غاردين غروفي وسانتا آنا، وبحسب رواية الشرطة، بدأ الحادث عندما تلقت السلطات في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لكاليفورنيا، بلاغًا عن عملية سطو.

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19:04ت م

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