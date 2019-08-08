السعودية | “قطاعات الصحة” تتواجد في كل جزء من المشاعر المقدسة

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

تتواجد قطاعات وزارة الصحة في كل جزء من المشاعر المقدسة في استعداد مرتفع وتأهب عالٍ لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الصحية لهم بأسرع وأفضل الأمكانات, فلا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث (منى , مزدلفة , عرفة) من وجود قطاعات وزارة الصحة سواءً مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني أو أسطول ميداني.

وبينت “الصحة” أن عدد مستشفيات المشاعر المقدسة 8 مستشفيات موسمية 4 منها في مشعر منى وهي مستشفى منى الطوارئ، ومستشفى منى الجسر، ومستشفى منى الوادي، ومستشفى منى الشارع الجديد، ومنها 4 في مشعر عرفات وهي مستشفى الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة ومستشفى شرق عرفات، يبلغ عدد أسرتها 1316 سريرًا.

وبلغ عدد المراكز الصحية بالمشاعر المقدسة 93 مركزًا صحيًا، منها 46 في عرفات، و22 في منى، و16 في جسر الجمرات، و6 في طريق المشاة بمزدلفة.

وتسعى وزارة الصحة سنويًا إلى تكثيف تواجدها في المشاعر المقدسة حيث قامت هذا العام بتجهيز سبع عيادات متنقلة، ثلاث عيادات متمركزة بمشعر مزدلفة بجانب خطوط المشاة وبجوار مسجد المشعر الحرام، وتفعيل عيادة بحي العزيزية، فيما تمركزت العيادة الخامسة في المنطقة المركزية (الغزة)، وتتمركز العيادة السادسة بمزدلفة تحت جسر الملك فيصل بجوار مخيمات الحجاج، فيما تم اختيار منطقة جبل الكعبة موقعًا للعربة السابعة والأخيرة، مجهزه بعدد من الكوادر الطبية، إضافة إلى الفرق التطوعية المشاركة لكل عيادة، حيث تقدم العيادة خدمات الكشف والعلاج والمختبر والأشعة وكشف الأسنان.

وجهزت الوزارة أسطولًا متكاملًا لسيارات الإسعاف المختلفة، حيث وفرت 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز، لنقل المرضى بين المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، كما تم توفير 100 سيارة إسعاف صغيرة في منطقة المشاعر المقدسة، التي يتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها، والتجهيزات الطبية اللازمة، وأجهزة إنذار واللاسلكي لسهولة الاتصال وسرعة توجيهها إلى الحالات والمواقع من خلال غرفة قيادة خاصة، ودعمها بالقوى العاملة المطلوبة لتشغيلها من الأخصائيين والفنيين القادرين على التعامل مع الحالات الطارئة والميدانية.

وللعام الثاني على التوالي تجهز الصحة مستشفى ميدانياً متنقلاً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن خلال آدائهم فريضة الحج، ويوجد المستشفى الميداني المتنقل بعرفات شمال مسجد نمرة وفي مناطق الاحتياج، ويضم طاقمًا طبيًا من أطباء وممرضين وأطباء استشاريين، ويحتوي على 11 سريرًا ، منها سريران للعناية المركّزة و4 أسرة للتنويم و5 كراسٍ للرعاية الطبية، كما يحتوي على تجهيز عالٍ، حيث يضم عددًا من أجهزة التنفس الصناعي وعددًا من أجهزة صدمات القلب.

ويقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة، إضافة للخدمات الطارئة، ويحتوي على أوكسجين مركزي وعدد من أجهزة الضغط وأجهزة السكر وقياس الحرارة لتقديم خدمة طبية متكاملة، كما يضم المستشفى الميداني طاقمًا طبيًا متكاملاً من أطباء جراحة وأطباء عناية مركزة وتمريض لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكدت الصحة أن هذا التواجد المكثف والجهود الحثيثة التي تبذلها تأتي لتوفير أفضل الخدمات وأسرعها لحجاج بيت الله الحرام لتعينهم بعد الله على إتمام حجهم .

