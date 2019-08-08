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الفلقي يستقبل حملة حجاج ذوي الشهداء والمصابين بمحايل
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
استقبل محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم بمقر المحافظة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المسجلين في حملة الحج المخصصة لأسر وذوي شهداء الواجب والمصابين بالقوات المسلحة والمتجهين إلى المشاعر المقدسة وذلك بحضور عدد من الجهات الأمنية.
واطمأنّ “الفلقي” على الخدمات المقدمة للحملة سائلاً المولى لهم التوفيق في أداء مناسكهم، هذا وقد شارك في الحملة عدد من القطاعات الحكومية في المحافظة ومنها المرور والصحة.
وتحرص القيادة الحكيمة على ذوي وأسر الشهداء والمصابين في الوطن الغالي حيث يحظون في منطقة عسير باهتمام ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير والذي يوليهم جل الاهتمام والرعاية.
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