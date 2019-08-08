شكرا لقرائتكم فيديو.. العميد الشويرخ: كل القوات مستعدة لتأمين الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-08 فيديو.. العميد الشويرخ: كل القوات مستعدة لتأمين الحج متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أكّد المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ : قوات أمن الحج والقوات الأمنية والعسكرية المرتبطة بها أكملت استعداداتها لحفظ أمن ضيوف الرحمن. Advertisements وأوضح أن القوات المشتركة في تأمين موسم الحج أكملت الخطط التنفيذية وجاهزة لإنجاح هذه المهمة. ولفت إلى وجود 7 خطط رئيسية تنقسم إلى 6 مراحل أساسية.









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