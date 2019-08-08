شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء الحارثي: فرق متنقلة لتبصيم المُنوَّمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

كشف مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عابد بن فايز الحارثي، عن تسيير فرق ميدانية متنقلة بين مستشفيات العاصمة المقدسة والمشاعر على مدار الساعة، تضم كل مناوبة ٣ سيارات مُجهَّزة بأعلى مستويات الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين.

وأوضح الحارثي أنه تم تخصيص جزء من هذه الفرق لتبصيم مجهولي الهوية المُنومين في المستشفيات، فضلاً عن عربة «أبشر» للخدمات المنتقلة المتواجدة أمام أحد المولات التجارية بمنطقة العزيزية.