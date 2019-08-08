شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان: فعِّلوا خطط الحماية والسلامة.. وأطلعوني على المستجدات أولاً بأول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

تابع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تداعيات وآثار التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة أخيراً، وما صاحبها من عواصف ورياح موسمية وهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت عدداً من المحافظات والمراكز والقرى، واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين والإجراءات المتبعة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، أن أمير المنطقة على تواصل مع محافظي المحافظات، وأمانة المنطقة، ومديري المرور، والدفاع المدني، والطرق، والنقل، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة الكهرباء، والأجهزة الأمنية، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، للاطلاع على آخر المستجدات، والتأكيد على الجميع بمباشرة الحالات والوجود الميداني ومضاعفة الجهود وتوفير الكوادر البشرية والمعدات والآليات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

وأكد الزائري أن أمير جازان وجه بتفعيل خطط الحماية والسلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع إحاطته أولاً بأول بأي مستجدات تطرأ على وضع الطقس جراء التقلبات والحالة الجوية بالمنطقة خلال الفترة القادمة.