شكرا لقرائتكم خبر عن «911» يخدم أكثر من 300 ألف حاج خلال ذي الحجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

قدَّم مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة «911»، خدماته لأكثر من 300 ألف من ضيوف الرحمن بدءاً من اليوم الأول من ذي الحجة.

وأوضحت إدارة المركز، أن غالبية الاتصالات تعلقت بالجوانب الإنسانية والإسعافية والخدمية والإرشادات، حيث يجري تلقى الاتصالات على مدار 24 ساعة بـ6 لغات مختلفة، إذ تمت إضافة اللغة الألمانية في هذا العام، وذلك تسهيلاً على ضيوف الرحمن خلال فترة أدائهم مناسك الحج وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح المركز أن الوقت المُستغرق للرد على المكالمة لا يتجاوز ثانيتين، فيما لا يتجاوز تمرير البلاغ للجهات المختصة الـ45 ثانية كأقصى فترة زمنية، حيث يتمتع المركز بقدرة تقنية وبشرية عالية الكفاءة تُمكِّنه من إدارة 600 اتصال في اللحظة ذاتها بشكل آلي، فضلاً عن 3 آلاف ضابط وفرد مؤهلين تأهيلاً تقنياً وأمنياً عالياً.

وأشار المركز إلى وجود خطة للتوسع في الاستعانة بالعنصر النسائي، حيث تم توظيف أكثر من 100 موظفة لاستقبال البلاغات موزعات على ورديات، بينما يضم المركز صالة لتلقي البلاغات تستوعب 120 مستقبل بلاغ، وصالة ترحيل بلاغات تستوعب 136 مُرحِّل بلاغ، وصالة المتابعة الأمنية التي تستوعب 107 مراقبين، وصالة إدارة الازمات والكوارث وتستوعب 76 مُرحِّل بلاغ ومسعفاً.