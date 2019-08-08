حادث سير يقتل ويصيب 45 في روسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 42 آخرون إثر اصطدام حافلة بسيارة بالقرب من مدينة نوفوروسيسك بجنوب روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة إتار تاس الروسية أمس، نقلا عن وزارة الصحة في منطقة كراسنودار.

ونقلت الوكالة عن نائب حاكم المنطقة، أندري اليكسينكو، القول إن الحافلة والشاحنة سقطتا من أعلى تل، والقتلى، وهم بالغان وطفل، كانوا على متن السيارة، ويتردد أن سائقي الحافلة والشاحنة نجوا من الحادث.

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الضحايا من الحافلة. وجرى نقل 28 شخصا للمستشفى، بينهم 11 طفلا. ولم يعرف بعد سبب الحادث. وقالت الشرطة إنه لم يعثر على آثار كحول في دم سائق الحافلة.