حرارة الهواء فوق الأرض ارتفعت ضعف المتوسط العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جنيف

ارتفعت درجة حرارة الهواء فوق الأرض بمقدار 1.2 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية، أي ضعف متوسط الارتفاع العالمي الذي يتضمن أيضا المحيطات.

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وقالت اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية أمس في جنيف «حذر علماء اللجنة التابعة للأمم المتحدة من أن العالم يواجه خطرا كبيرا من الجفاف وحرائق الغابات وذوبان الجليد والإمدادات الغذائية غير المستقرة، ومن المتوقع أن تزداد المخاطر بشدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة».

وتشكل الزراعة والغابات والاستخدامات البشرية الأخرى للأراضي حاليا 23 % من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عمن صنع الإنسان، بحسب ما ذكرته اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية.

وتدعو اللجنة المعنية بتغير المناخ إلى تحول عالمي نحو تناول المزيد من الأغذية النباتية وتقليل اللحوم، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الماشية، وأن يوفر مساحات من الأراضي من أجل استخدامات أكثر استدامة.