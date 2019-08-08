سائق يضرب شرطيا طلب منه التوقف في لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت شرطة لندن أمس أن أحد أفرادها أصيب بإصابة خطيرة بعدما تعرض لطعنات عدة في هجوم بمنجل على صلة بإيقاف مركبة. وقالت شرطة لندن على تويتر «إن الشرطي وهو في عقده الرابع يرقد في المستشفى في حالة خطيرة، ولكن مستقرة»، ويعاني من إصابات في الرأس واليد».

ووقع الحادث عندما أشار رجلا شرطة بالزي الرسمي كان يقودان سيارة الشرطة لمركبة «فان» للتوقف في ليتون بشرق لندن، ولاحقا المركبة عندما لم تتوقف. وعندما توقفت ترجل الشرطيان عن السيارة للتحدث إلى السائق الذي هاجم أحدهما، بحسب بيان الشرطة.

وكان الجاني حامل المنجل في عقده السادس. وألقي القبض عليه بعدما استخدم الشرطي صاعقا كهربائيا للسيطرة عليه. وقالت المفتشة جوليا جيمس من وحدة قيادة نورث إيست «ما بدأ كعملية روتينية لإيقاف مركبة تحول بسرعة للغاية وبشكل غير متوقع إلى هجوم لم يسبقه استفزاز بسلاح».