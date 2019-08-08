زلزال بقوة 6 درجات يضرب تايوان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تايبيه

لقيت امرأة حتفها إثر زلزال بقوة 6 درجات على مقياس رختر ضرب تايوان أمس بحسب مكتب الطقس المركزي. وأسفر الزلزال عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف أسرة في شمال تايوان. وتحدث سكان في العاصمة تايبيه عن تساقط قطع أثاث وأشياء أخرى على منازلهم.

وأكدت السلطات مقتل امرأة في العاصمة تايبيه جراء الزلزال.

ووقع زلزال آخر بلغت قوته 4.6 درجات، وكان مركزه على عمق 66.4 كلم، وعلى مسافة 14.8 كلم شرق ييلان. وقالت وكالة الأنباء المركزية الحكومية «إنه لم يكن هناك تأثير على أي محطات للطاقة النووية أو مجمعات العلوم عالية التقنية في الجزيرة جراء الزلزال».