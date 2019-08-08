حجاج الداخل يفضلون السيارات الصغيرة للدخول إلى مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة فيما اختار حجاج الداخل سبعة أنواع من وسائل النقل لعبور منافذ مكة المكرمة الستة، تربعت «السيارات الصغيرة» في صدارة وسائل النقل المفضلة لحجاج الداخل خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب أرقام هيئة الإحصاء من خلال موقعها. السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1435 جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي) صالون: 1196 صغيرة: 4581 جيب: 461 وانيت: 97 حافلة كبيرة: 1245 حافلة صغيرة: 656 شاحنة: 6 جدة - مكة المكرمة - القديم صالون: 156 صغيرة: 390 جيب: 104 وانيت: 41 حافلة كبيرة: 68 حافلة صغيرة: 61 شاحنة: 2 الطائف - مكة المكرمة صالون: 1515 صغيرة: 2256 جيب: 984 وانيت: 312 حافلة كبيرة: 57 حافلة صغيرة: 268 شاحنة: 2 المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية) صالون: 1374 صغيرة: 3090 جيب: 940 وانيت: 363 حافلة كبيرة: 1024 حافلة صغيرة: 334 شاحنة: 6 الجنوب - مكة المكرمة صالون: 832 صغيرة: 1768 جيب: 789 وانيت: 438 حافلة كبيرة: 310 حافلة صغيرة: 42 شاحنة: 1 الشرائع - مكة المكرمة صالون: 4845 صغيرة: 8769 جيب: 2514 وانيت: 2133 حافلة كبيرة: 1172 حافلة صغيرة: 749 شاحنة: 73 عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1435 الشرائع - مكة: 20280 الجنوب - مكة: 4184 المدينة - مكة: 7134 الطائف - مكة: 5399 جدة - مكة - القديم: 826 جدة - مكة - السريع: 8285 السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1436 جدة - مكة المكرمة - السريع صالون: 1122 صغيرة: 4287 جيب: 495 وانيت: 117 حافلة كبيرة: 1308 حافلة صغيرة: 717 شاحنة: 7 جدة - مكة - القديم: صالون:32 صغيرة: 166 جيب:38 وانيت: 7 حافلة كبيرة: 88 حافلة صغيرة: 21 شاحنة: 0 الطائف - مكة المكرمة صالون: 873 صغيرة:1770 جيب: 1032 وانيت: 279 حافلة كبيرة: 9 حافلة صغيرة: 49 شاحنة: 3 المدينة - مكة صالون: 877 صغيرة: 3043 جيب: 686 وانيت: 250 حافلة كبيرة: 762 حافلة صغيرة: 202 شاحنة: 3 الجنوب - مكة المكرمة صالون: 580 صغيرة: 1550 جيب: 706 وانيت: 322 حافلة كبيرة: 275 حافلة صغيرة: 53 شاحنة: 2 الشرائع - مكة المكرمة صالون:1601 صغيرة: 3524 جيب: 1090 وانيت: 514 حافلة كبيرة: 943 حافلة صغيرة: 171 شاحنة: 14 عد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1436 الشرائع - مكة: 7891 الجنوب - مكة: 3489 المدينة - مكة: 5846 الطائف - مكة: 4147 جدة - مكة - القديم: 361 جدة - مكة - السريع: 8089 السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1437 جدة - مكة المكرمة - السريع صالون: 4906 صغيرة: 1123 جيب: 131 وانيت: 450 حافلة كبيرة: 1131 حافلة صغيرة: 1367 شاحنة: 15 جدة - مكة المكرمة - القديم صالون: 115 صغيرة: 45 جيب: 15 وانيت: 32 حافلة كبيرة: 20 حافلة صغيرة: 52 شاحنة: 1 الطائف - مكة المكرمة صالون: 1612 صغيرة: 886 جيب: 232 وانيت: 699 حافلة كبيرة: 44 حافلة صغيرة: 0 شاحنة: 19 المدينة المنورة - مكة المكرمة صالون: 2659 Advertisements صغيرة: 735 جيب: 269 وانيت: 689 حافلة كبيرة: 273 حافلة صغيرة: 797 شاحنة: 24 الجنوب - مكة المكرمة صالون: 1354 صغيرة: 372 جيب: 344 وانيت: 753 حافلة كبيرة: 39 حافلة صغيرة: 314 شاحنة: 1 الشرائع - مكة المكرمة صالون: 3495 صغيرة: 1480 جيب: 417 وانيت: 1034 حافلة كبيرة: 123 حافلة صغيرة: 1081 شاحنة: 21 عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1437 الشرائع - مكة: 7651 الجنوب - مكة: 3177 المدينة - مكة: 5446 الطائف - مكة: 3492 جدة - مكة - القديم: 280 جدة - مكة - السريع: 9123 السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1438 جدة - مكة المكرمة - السريع صالون: 5017 صغيرة: 1218 جيب: 95 وانيت: 635 حافلة كبيرة: 1041 حافلة صغيرة: 1520 شاحنة: 3 جدة - مكة المكرمة - القديم صالون: 140 صغيرة: 51 جيب: 16 وانيت: 28 حافلة كبيرة: 14 حافلة صغيرة: 44 شاحنة: 5 الطائف - مكة المكرمة صالون: 1628 صغيرة: 978 جيب: 391 وانيت: 1002 حافلة كبيرة: 83 حافلة صغيرة: 11 شاحنة: 20 المدينة المنورة - مكة المكرمة صالون: 2518 صغيرة: 890 جيب: 295 وانيت: 963 حافلة كبيرة: 311 حافلة صغيرة: 755 شاحنة: 10 الجنوب - مكة المكرمة صالون: 1524 صغيرة: 692 جيب: 319 وانيت: 618 حافلة كبيرة: 38 حافلة صغيرة: 342 شاحنة: 15 الشرائع - مكة المكرمة صالون: 3942 صغيرة: 1536 جيب: 416 وانيت: 1077 حافلة كبيرة: 145 حافلة صغيرة: 1188 شاحنة: 35 عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1438 الشرائع - مكة: 8339 الجنوب - مكة: 3548 المدينة - مكة: 5742 الطائف - مكة: 4113 جدة - مكة - القديم: 298 جدة - مكة - السريع: 9529 السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1439 جدة - مكة المكرمة - السريع صالون: 4760 صغيرة: 1158 جيب: 117 وانيت: 571 حافلة كبيرة: 1206 حافلة صغيرة: 1859 شاحنة: 91 جدة - مكة المكرمة - القديم صالون: 343 صغيرة: 151 جيب: 19 وانيت: 55 حافلة كبيرة: 62 حافلة صغيرة: 46 شاحنة: 2 الطائف - مكة المكرمة صالون: 1629 صغيرة: 780 جيب: 267 وانيت: 727 حافلة كبيرة: 56 حافلة صغيرة: 7 شاحنة: 36 المدينة المنورة - مكة المكرمة صالون: 2798 صغيرة: 755 جيب: 276 وانيت: 887 حافلة كبيرة: 227 حافلة صغيرة: 805 شاحنة: 7 الجنوب - مكة المكرمة صالون: 1766 صغيرة: 467 جيب: 366 وانيت: 816 حافلة كبيرة: 56 حافلة صغيرة: 324 شاحنة: 6 الشرائع - مكة المكرمة صالون: 4072 صغيرة: 1331 جيب: 489 وانيت: 1364 حافلة كبيرة: 154 حافلة صغيرة:1321 شاحنة: 60 عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1439 الشرائع - مكة: 8791 الجنوب - مكة: 3801 المدينة - مكة: 5755 الطائف - مكة: 3502 جدة - مكة - القديم: 678 جدة - مكة - السريع: 9762



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