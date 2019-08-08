حجاج الداخل يفضلون السيارات الصغيرة للدخول إلى مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فيما اختار حجاج الداخل سبعة أنواع من وسائل النقل لعبور منافذ مكة المكرمة الستة، تربعت «السيارات الصغيرة» في صدارة وسائل النقل المفضلة لحجاج الداخل خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب أرقام هيئة الإحصاء من خلال موقعها.
السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1435
جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي)
صالون: 1196
صغيرة: 4581
جيب: 461
وانيت: 97
حافلة كبيرة: 1245
حافلة صغيرة: 656
شاحنة: 6
جدة - مكة المكرمة - القديم
صالون: 156
صغيرة: 390
جيب: 104
وانيت: 41
حافلة كبيرة: 68
حافلة صغيرة: 61
شاحنة: 2
الطائف - مكة المكرمة
صالون: 1515
صغيرة: 2256
جيب: 984
وانيت: 312
حافلة كبيرة: 57
حافلة صغيرة: 268
شاحنة: 2
المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية)
صالون: 1374
صغيرة: 3090
جيب: 940
وانيت: 363
حافلة كبيرة: 1024
حافلة صغيرة: 334
شاحنة: 6
الجنوب - مكة المكرمة
صالون: 832
صغيرة: 1768
جيب: 789
وانيت: 438
حافلة كبيرة: 310
حافلة صغيرة: 42
شاحنة: 1
الشرائع - مكة المكرمة
صالون: 4845
صغيرة: 8769
جيب: 2514
وانيت: 2133
حافلة كبيرة: 1172
حافلة صغيرة: 749
شاحنة: 73
عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1435
الشرائع - مكة: 20280
الجنوب - مكة: 4184
المدينة - مكة: 7134
الطائف - مكة: 5399
جدة - مكة - القديم: 826
جدة - مكة - السريع: 8285
السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1436
جدة - مكة المكرمة - السريع
صالون: 1122
صغيرة: 4287
جيب: 495
وانيت: 117
حافلة كبيرة: 1308
حافلة صغيرة: 717
شاحنة: 7
جدة - مكة - القديم:
صالون:32
صغيرة: 166
جيب:38
وانيت: 7
حافلة كبيرة: 88
حافلة صغيرة: 21
شاحنة: 0
الطائف - مكة المكرمة
صالون: 873
صغيرة:1770
جيب: 1032
وانيت: 279
حافلة كبيرة: 9
حافلة صغيرة: 49
شاحنة: 3
المدينة - مكة
صالون: 877
صغيرة: 3043
جيب: 686
وانيت: 250
حافلة كبيرة: 762
حافلة صغيرة: 202
شاحنة: 3
الجنوب - مكة المكرمة
صالون: 580
صغيرة: 1550
جيب: 706
وانيت: 322
حافلة كبيرة: 275
حافلة صغيرة: 53
شاحنة: 2
الشرائع - مكة المكرمة
صالون:1601
صغيرة: 3524
جيب: 1090
وانيت: 514
حافلة كبيرة: 943
حافلة صغيرة: 171
شاحنة: 14
عد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1436
الشرائع - مكة: 7891
الجنوب - مكة: 3489
المدينة - مكة: 5846
الطائف - مكة: 4147
جدة - مكة - القديم: 361
جدة - مكة - السريع: 8089
السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1437
جدة - مكة المكرمة - السريع
صالون: 4906
صغيرة: 1123
جيب: 131
وانيت: 450
حافلة كبيرة: 1131
حافلة صغيرة: 1367
شاحنة: 15
جدة - مكة المكرمة - القديم
صالون: 115
صغيرة: 45
جيب: 15
وانيت: 32
حافلة كبيرة: 20
حافلة صغيرة: 52
شاحنة: 1
الطائف - مكة المكرمة
صالون: 1612
صغيرة: 886
جيب: 232
وانيت: 699
حافلة كبيرة: 44
حافلة صغيرة: 0
شاحنة: 19
المدينة المنورة - مكة المكرمة
صالون: 2659
صغيرة: 735
جيب: 269
وانيت: 689
حافلة كبيرة: 273
حافلة صغيرة: 797
شاحنة: 24
الجنوب - مكة المكرمة
صالون: 1354
صغيرة: 372
جيب: 344
وانيت: 753
حافلة كبيرة: 39
حافلة صغيرة: 314
شاحنة: 1
الشرائع - مكة المكرمة
صالون: 3495
صغيرة: 1480
جيب: 417
وانيت: 1034
حافلة كبيرة: 123
حافلة صغيرة: 1081
شاحنة: 21
عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1437
الشرائع - مكة: 7651
الجنوب - مكة: 3177
المدينة - مكة: 5446
الطائف - مكة: 3492
جدة - مكة - القديم: 280
جدة - مكة - السريع: 9123
السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1438
جدة - مكة المكرمة - السريع
صالون: 5017
صغيرة: 1218
جيب: 95
وانيت: 635
حافلة كبيرة: 1041
حافلة صغيرة: 1520
شاحنة: 3
جدة - مكة المكرمة - القديم
صالون: 140
صغيرة: 51
جيب: 16
وانيت: 28
حافلة كبيرة: 14
حافلة صغيرة: 44
شاحنة: 5
الطائف - مكة المكرمة
صالون: 1628
صغيرة: 978
جيب: 391
وانيت: 1002
حافلة كبيرة: 83
حافلة صغيرة: 11
شاحنة: 20
المدينة المنورة - مكة المكرمة
صالون: 2518
صغيرة: 890
جيب: 295
وانيت: 963
حافلة كبيرة: 311
حافلة صغيرة: 755
شاحنة: 10
الجنوب - مكة المكرمة
صالون: 1524
صغيرة: 692
جيب: 319
وانيت: 618
حافلة كبيرة: 38
حافلة صغيرة: 342
شاحنة: 15
الشرائع - مكة المكرمة
صالون: 3942
صغيرة: 1536
جيب: 416
وانيت: 1077
حافلة كبيرة: 145
حافلة صغيرة: 1188
شاحنة: 35
عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1438
الشرائع - مكة: 8339
الجنوب - مكة: 3548
المدينة - مكة: 5742
الطائف - مكة: 4113
جدة - مكة - القديم: 298
جدة - مكة - السريع: 9529
السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1439
جدة - مكة المكرمة - السريع
صالون: 4760
صغيرة: 1158
جيب: 117
وانيت: 571
حافلة كبيرة: 1206
حافلة صغيرة: 1859
شاحنة: 91
جدة - مكة المكرمة - القديم
صالون: 343
صغيرة: 151
جيب: 19
وانيت: 55
حافلة كبيرة: 62
حافلة صغيرة: 46
شاحنة: 2
الطائف - مكة المكرمة
صالون: 1629
صغيرة: 780
جيب: 267
وانيت: 727
حافلة كبيرة: 56
حافلة صغيرة: 7
شاحنة: 36
المدينة المنورة - مكة المكرمة
صالون: 2798
صغيرة: 755
جيب: 276
وانيت: 887
حافلة كبيرة: 227
حافلة صغيرة: 805
شاحنة: 7
الجنوب - مكة المكرمة
صالون: 1766
صغيرة: 467
جيب: 366
وانيت: 816
حافلة كبيرة: 56
حافلة صغيرة: 324
شاحنة: 6
الشرائع - مكة المكرمة
صالون: 4072
صغيرة: 1331
جيب: 489
وانيت: 1364
حافلة كبيرة: 154
حافلة صغيرة:1321
شاحنة: 60
عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1439
الشرائع - مكة: 8791
الجنوب - مكة: 3801
المدينة - مكة: 5755
الطائف - مكة: 3502
جدة - مكة - القديم: 678
جدة - مكة - السريع: 9762
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.