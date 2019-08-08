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حجاج الداخل يفضلون السيارات الصغيرة للدخول إلى مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما اختار حجاج الداخل سبعة أنواع من وسائل النقل لعبور منافذ مكة المكرمة الستة، تربعت «السيارات الصغيرة» في صدارة وسائل النقل المفضلة لحجاج الداخل خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب أرقام هيئة الإحصاء من خلال موقعها.

السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1435

جدة - مكة المكرمة - السريع (الشميسي)

صالون: 1196

صغيرة: 4581

جيب: 461

وانيت: 97

حافلة كبيرة: 1245

حافلة صغيرة: 656

شاحنة: 6

جدة - مكة المكرمة - القديم

صالون: 156

صغيرة: 390

جيب: 104

وانيت: 41

حافلة كبيرة: 68

حافلة صغيرة: 61

شاحنة: 2

الطائف - مكة المكرمة

صالون: 1515

صغيرة: 2256

جيب: 984

وانيت: 312

حافلة كبيرة: 57

حافلة صغيرة: 268

شاحنة: 2

المدينة المنورة - مكة المكرمة (النوارية)

صالون: 1374

صغيرة: 3090

جيب: 940

وانيت: 363

حافلة كبيرة: 1024

حافلة صغيرة: 334

شاحنة: 6

الجنوب - مكة المكرمة

صالون: 832

صغيرة: 1768

جيب: 789

وانيت: 438

حافلة كبيرة: 310

حافلة صغيرة: 42

شاحنة: 1

الشرائع - مكة المكرمة

صالون: 4845

صغيرة: 8769

جيب: 2514

وانيت: 2133

حافلة كبيرة: 1172

حافلة صغيرة: 749

شاحنة: 73

عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1435

الشرائع - مكة: 20280

الجنوب - مكة: 4184

المدينة - مكة: 7134

الطائف - مكة: 5399

جدة - مكة - القديم: 826

جدة - مكة - السريع: 8285

السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1436

جدة - مكة المكرمة - السريع

صالون: 1122

صغيرة: 4287

جيب: 495

وانيت: 117

حافلة كبيرة: 1308

حافلة صغيرة: 717

شاحنة: 7

جدة - مكة - القديم:

صالون:32

صغيرة: 166

جيب:38

وانيت: 7

حافلة كبيرة: 88

حافلة صغيرة: 21

شاحنة: 0

الطائف - مكة المكرمة

صالون: 873

صغيرة:1770

جيب: 1032

وانيت: 279

حافلة كبيرة: 9

حافلة صغيرة: 49

شاحنة: 3

المدينة - مكة

صالون: 877

صغيرة: 3043

جيب: 686

وانيت: 250

حافلة كبيرة: 762

حافلة صغيرة: 202

شاحنة: 3

الجنوب - مكة المكرمة

صالون: 580

صغيرة: 1550

جيب: 706

وانيت: 322

حافلة كبيرة: 275

حافلة صغيرة: 53

شاحنة: 2

الشرائع - مكة المكرمة

صالون:1601

صغيرة: 3524

جيب: 1090

وانيت: 514

حافلة كبيرة: 943

حافلة صغيرة: 171

شاحنة: 14

عد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1436

الشرائع - مكة: 7891

الجنوب - مكة: 3489

المدينة - مكة: 5846

الطائف - مكة: 4147

جدة - مكة - القديم: 361

جدة - مكة - السريع: 8089

السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1437

جدة - مكة المكرمة - السريع

صالون: 4906

صغيرة: 1123

جيب: 131

وانيت: 450

حافلة كبيرة: 1131

حافلة صغيرة: 1367

شاحنة: 15

جدة - مكة المكرمة - القديم

صالون: 115

صغيرة: 45

جيب: 15

وانيت: 32

حافلة كبيرة: 20

حافلة صغيرة: 52

شاحنة: 1

الطائف - مكة المكرمة

صالون: 1612

صغيرة: 886

جيب: 232

وانيت: 699

حافلة كبيرة: 44

حافلة صغيرة: 0

شاحنة: 19

المدينة المنورة - مكة المكرمة

صالون: 2659

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صغيرة: 735

جيب: 269

وانيت: 689

حافلة كبيرة: 273

حافلة صغيرة: 797

شاحنة: 24

الجنوب - مكة المكرمة

صالون: 1354

صغيرة: 372

جيب: 344

وانيت: 753

حافلة كبيرة: 39

حافلة صغيرة: 314

شاحنة: 1

الشرائع - مكة المكرمة

صالون: 3495

صغيرة: 1480

جيب: 417

وانيت: 1034

حافلة كبيرة: 123

حافلة صغيرة: 1081

شاحنة: 21

عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1437

الشرائع - مكة: 7651

الجنوب - مكة: 3177

المدينة - مكة: 5446

الطائف - مكة: 3492

جدة - مكة - القديم: 280

جدة - مكة - السريع: 9123

السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1438

جدة - مكة المكرمة - السريع

صالون: 5017

صغيرة: 1218

جيب: 95

وانيت: 635

حافلة كبيرة: 1041

حافلة صغيرة: 1520

شاحنة: 3

جدة - مكة المكرمة - القديم

صالون: 140

صغيرة: 51

جيب: 16

وانيت: 28

حافلة كبيرة: 14

حافلة صغيرة: 44

شاحنة: 5

الطائف - مكة المكرمة

صالون: 1628

صغيرة: 978

جيب: 391

وانيت: 1002

حافلة كبيرة: 83

حافلة صغيرة: 11

شاحنة: 20

المدينة المنورة - مكة المكرمة

صالون: 2518

صغيرة: 890

جيب: 295

وانيت: 963

حافلة كبيرة: 311

حافلة صغيرة: 755

شاحنة: 10

الجنوب - مكة المكرمة

صالون: 1524

صغيرة: 692

جيب: 319

وانيت: 618

حافلة كبيرة: 38

حافلة صغيرة: 342

شاحنة: 15

الشرائع - مكة المكرمة

صالون: 3942

صغيرة: 1536

جيب: 416

وانيت: 1077

حافلة كبيرة: 145

حافلة صغيرة: 1188

شاحنة: 35

عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1438

الشرائع - مكة: 8339

الجنوب - مكة: 3548

المدينة - مكة: 5742

الطائف - مكة: 4113

جدة - مكة - القديم: 298

جدة - مكة - السريع: 9529

السيارات الناقلة لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة عام 1439

جدة - مكة المكرمة - السريع

صالون: 4760

صغيرة: 1158

جيب: 117

وانيت: 571

حافلة كبيرة: 1206

حافلة صغيرة: 1859

شاحنة: 91

جدة - مكة المكرمة - القديم

صالون: 343

صغيرة: 151

جيب: 19

وانيت: 55

حافلة كبيرة: 62

حافلة صغيرة: 46

شاحنة: 2

الطائف - مكة المكرمة

صالون: 1629

صغيرة: 780

جيب: 267

وانيت: 727

حافلة كبيرة: 56

حافلة صغيرة: 7

شاحنة: 36

المدينة المنورة - مكة المكرمة

صالون: 2798

صغيرة: 755

جيب: 276

وانيت: 887

حافلة كبيرة: 227

حافلة صغيرة: 805

شاحنة: 7

الجنوب - مكة المكرمة

صالون: 1766

صغيرة: 467

جيب: 366

وانيت: 816

حافلة كبيرة: 56

حافلة صغيرة: 324

شاحنة: 6

الشرائع - مكة المكرمة

صالون: 4072

صغيرة: 1331

جيب: 489

وانيت: 1364

حافلة كبيرة: 154

حافلة صغيرة:1321

شاحنة: 60

عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل على مستوى جميع مراكز الحصر 1439

الشرائع - مكة: 8791

الجنوب - مكة: 3801

المدينة - مكة: 5755

الطائف - مكة: 3502

جدة - مكة - القديم: 678

جدة - مكة - السريع: 9762


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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