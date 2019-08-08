، خلال "الميركاتو الصيفي" .. فنربخشة يسعى لخطف أحمد موسى من النصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسعى نادي فنربخشة التركي إلى ضم لاعب النصر "النيجيري" أحمد موسى؛ لدعم هجوم فريقه الكروي الأول خلال فترة "الميركاتو الصيفي".



وجاءت تحركات النادي التركي للظفر بخدمات "موسى" بعد أن وصلت علاقة الأخير بناديه إلى الفتور، وعدم الرضا بما قدمه حتى الآن، إلى جانب ارتفاع قيمته المادية التي باتت تشكل عبءًا ماديا كبيرا على النادي العاصمي.



وكان "موسى" قد غاب عن معسكر النصر في البرتغال، إلى جانب عدم مشاركته الآسيوية مع ناديه، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة.



كشفت ذلك صحيفة "TaKvim" التركية؛ حيث أكدت أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا بين الطرفين.