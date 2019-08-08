، شاهد.. "الخليج 365" تنشر أول صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 51 عامًا ،

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خص الباحث التاريخي عبد الله العمراني "الخليج 365" بصورة حصرية ونادرة لأول صورة التقطت من الجو عبر طائرة عمودية، وذلك في عام 1389هـ الموافق لعام 1970م.
وقد أظهرت الصورة الشوارع الرئيسة للمشعر بشكل عام، ومسجد نمرة ومباني المصالح والخدمات الحكومية في الحج، كما أبرزت مدى دقة تنظيم سير الحجيج في تلك الفترة.
ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة؛ إذ يبلغ طول منطقة المشعر المستغلة حوالي 3.2 كم، وتقدر مساحة منى الشرعية حوالي 7.82 كم2، والمستغلة فعلًا 4.8 كم2 فقط؛ أي ما يعادل 61% من المساحة الشرعية، و39% عبارة عن جبال وعرة ترتفع قممها حوالي 500م فوق مستوى سطح الوادي، وشهد مشعر منى مراحل تطور كبرى على مدى الخمس العقود الماضية.
شاهد.. "الخليج 365" تنشر أول صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 51 عامًارائد القرفي الخليج 365 2019-08-08
خص الباحث التاريخي عبد الله العمراني "الخليج 365" بصورة حصرية ونادرة لأول صورة التقطت من الجو عبر طائرة عمودية، وذلك في عام 1389هـ الموافق لعام 1970م.
وقد أظهرت الصورة الشوارع الرئيسة للمشعر بشكل عام، ومسجد نمرة ومباني المصالح والخدمات الحكومية في الحج، كما أبرزت مدى دقة تنظيم سير الحجيج في تلك الفترة.
ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة؛ إذ يبلغ طول منطقة المشعر المستغلة حوالي 3.2 كم، وتقدر مساحة منى الشرعية حوالي 7.82 كم2، والمستغلة فعلًا 4.8 كم2 فقط؛ أي ما يعادل 61% من المساحة الشرعية، و39% عبارة عن جبال وعرة ترتفع قممها حوالي 500م فوق مستوى سطح الوادي، وشهد مشعر منى مراحل تطور كبرى على مدى الخمس العقود الماضية.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
06:24 PM
أظهرت الشوارع الرئيسة ومباني المصالح والخدمات ودقة تنظيم السير
خص الباحث التاريخي عبد الله العمراني "الخليج 365" بصورة حصرية ونادرة لأول صورة التقطت من الجو عبر طائرة عمودية، وذلك في عام 1389هـ الموافق لعام 1970م.
وقد أظهرت الصورة الشوارع الرئيسة للمشعر بشكل عام، ومسجد نمرة ومباني المصالح والخدمات الحكومية في الحج، كما أبرزت مدى دقة تنظيم سير الحجيج في تلك الفترة.
ويعد مشعر منى من أكبر المشاعر مساحة في مكة المكرمة؛ إذ يبلغ طول منطقة المشعر المستغلة حوالي 3.2 كم، وتقدر مساحة منى الشرعية حوالي 7.82 كم2، والمستغلة فعلًا 4.8 كم2 فقط؛ أي ما يعادل 61% من المساحة الشرعية، و39% عبارة عن جبال وعرة ترتفع قممها حوالي 500م فوق مستوى سطح الوادي، وشهد مشعر منى مراحل تطور كبرى على مدى الخمس العقود الماضية.
، شاهد.. "الخليج 365" تنشر أول صورة جوية نادرة لمشعر منى قبل 51 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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