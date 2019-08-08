، هل تعلم كمية الأدوية التي توفرها المملكة للحجيج بالمشاعر مجانًا؟.."الخليج 365" تجيب ،

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تواصل المملكة العربية السعودية؛ تقديم كافة إمكاناتها وطاقاتها المادية والبشرية من أجل خدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج كل عام؛ لتوفير الرعاية والاهتمام بالحجيج على كافة الأصعدة لينعموا بالراحة والطمأنينة أثناء تأدية نسكهم.
ونعرّج هنا إلى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في المشاعر المقدسة "منى، مزدلفة، عرفة"؛ حيث تضم المشاعر ثمانية مستشفيات؛ أربعة بمشعر عرفات هي: (مستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى شرق عرفات)، وأربعة مستشفيات بمشعر منى هي: (مستشفى منى الطوارئ، مستشفى منى الجسر، مستشفى منى الوادي، ومستشفى منى الشارع الجديد)، إلى جانب 84 مركزاً صحياً موزعة على جميع المشاعر.
وتُقدّم الخدمات الطبية بالمجان لجميع ضيوف الرحمن دون مقابل، كل ذلك من أجل سلامتهم ورعايتهم.
وفي إحصائية حصلت "الخليج 365" عليها، فإن عدد بنود المراكز الصحية للأدوية بلغت 79 صنفًا لكل مركز داخل المشاعر المقدسة فقط، و89 صنفًا من اللوازم الطبية.
فيما بلغ عدد بنود المستشفيات للأدوية حتى الآن 385 صنفًا لكل مستشفى داخل المشاعر المقدسة، و614 صنفًا لكل مستشفى من اللوازم الطبية، والتي يفوق تكلفة جميع الأدوية ملايين الريالات.
هل تعلم كمية الأدوية التي توفرها المملكة للحجيج بالمشاعر مجانًا؟.."الخليج 365" تجيبعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-08-08
تواصل المملكة العربية السعودية؛ تقديم كافة إمكاناتها وطاقاتها المادية والبشرية من أجل خدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج كل عام؛ لتوفير الرعاية والاهتمام بالحجيج على كافة الأصعدة لينعموا بالراحة والطمأنينة أثناء تأدية نسكهم.
ونعرّج هنا إلى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في المشاعر المقدسة "منى، مزدلفة، عرفة"؛ حيث تضم المشاعر ثمانية مستشفيات؛ أربعة بمشعر عرفات هي: (مستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى شرق عرفات)، وأربعة مستشفيات بمشعر منى هي: (مستشفى منى الطوارئ، مستشفى منى الجسر، مستشفى منى الوادي، ومستشفى منى الشارع الجديد)، إلى جانب 84 مركزاً صحياً موزعة على جميع المشاعر.
وتُقدّم الخدمات الطبية بالمجان لجميع ضيوف الرحمن دون مقابل، كل ذلك من أجل سلامتهم ورعايتهم.
وفي إحصائية حصلت "الخليج 365" عليها، فإن عدد بنود المراكز الصحية للأدوية بلغت 79 صنفًا لكل مركز داخل المشاعر المقدسة فقط، و89 صنفًا من اللوازم الطبية.
فيما بلغ عدد بنود المستشفيات للأدوية حتى الآن 385 صنفًا لكل مستشفى داخل المشاعر المقدسة، و614 صنفًا لكل مستشفى من اللوازم الطبية، والتي يفوق تكلفة جميع الأدوية ملايين الريالات.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
06:22 PM
تتوفر داخل ثمانية مستشفيات و84 مركزًا صحيًّا وتفوق تكلفتها ملايين الريالات
تواصل المملكة العربية السعودية؛ تقديم كافة إمكاناتها وطاقاتها المادية والبشرية من أجل خدمة ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج كل عام؛ لتوفير الرعاية والاهتمام بالحجيج على كافة الأصعدة لينعموا بالراحة والطمأنينة أثناء تأدية نسكهم.
ونعرّج هنا إلى الخدمات الصحية والطبية المقدمة في المشاعر المقدسة "منى، مزدلفة، عرفة"؛ حيث تضم المشاعر ثمانية مستشفيات؛ أربعة بمشعر عرفات هي: (مستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى جبل الرحمة، ومستشفى شرق عرفات)، وأربعة مستشفيات بمشعر منى هي: (مستشفى منى الطوارئ، مستشفى منى الجسر، مستشفى منى الوادي، ومستشفى منى الشارع الجديد)، إلى جانب 84 مركزاً صحياً موزعة على جميع المشاعر.
وتُقدّم الخدمات الطبية بالمجان لجميع ضيوف الرحمن دون مقابل، كل ذلك من أجل سلامتهم ورعايتهم.
وفي إحصائية حصلت "الخليج 365" عليها، فإن عدد بنود المراكز الصحية للأدوية بلغت 79 صنفًا لكل مركز داخل المشاعر المقدسة فقط، و89 صنفًا من اللوازم الطبية.
فيما بلغ عدد بنود المستشفيات للأدوية حتى الآن 385 صنفًا لكل مستشفى داخل المشاعر المقدسة، و614 صنفًا لكل مستشفى من اللوازم الطبية، والتي يفوق تكلفة جميع الأدوية ملايين الريالات.
، هل تعلم كمية الأدوية التي توفرها المملكة للحجيج بالمشاعر مجانًا؟.."الخليج 365" تجيب ،
المصدر : الخليج 365
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