محمد بن مسعود - الدمام - دعت لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلي أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالمصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الارض الفلسطينية المحتلة. وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين: سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين. ودعا المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف. "التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء 2300 وحدة استيطانية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-08 أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالمصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الارض الفلسطينية المحتلة. وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين: سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين. ودعا المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف. Advertisements 08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 03:45 PM دعت لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلي دعت لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلي أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالمصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الارض الفلسطينية المحتلة. وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين: سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين. ودعا المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف. ، "التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء 2300 وحدة استيطانية ،

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