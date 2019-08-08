“أبشر” خطوات وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الهوية والإقامة في كافة المناطق

الاستعلام عن صلاحية الإقامة؛ من الأمور التي يبحث عنها الكثير والكثير من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وذلك من أجل الابتعاد عن الملاحقات الأمنية التي حذرت منها وزارة الداخلية السعودية في الفترة الماضية، حيث دعت الوزارة كافة المقيمين بداخل المملكة العربية السعودية بكافة المناطق، إلى ضرورة العمل على تجديد الإقامة في حالة انتهاءها، حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن عمليات الاستعلام متاحة في الوقت الحالي، وذلك من خلال بوابة أبشر التابعة للوزارة، وذلك برقم الإقامة أو رقم الحدود الخاص بالمقيم بداخل المملكة العربية السعودية، وفي حالة انتهاءها يجب العمل على تجديدها على الفور.

وأكدت الوزارة أنه في حالة انتهاء الإقامة ولم يقم الوافد بتجديدها سوف يتم ترحيله خارج المملكة العربية السعودية والعمل على توقيع عقوبات آخرى بما تقتضي به المصلحة.

خطوات وطريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة والعمل على تجديدها، من خلال الدخول على نظام أبشر الجوازات السعودي التابع لوزارة الداخلية، ثم كتابة البيانات المطلوبة والعمل على تجديد الإقامة على الفور.