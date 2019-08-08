ترجمة فورية للحجاج المرضى بـ20 لغة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشنت وزارة الصحة السعودية مبادرة للترجمة الفورية ضمن مشاركتها في ندوة "الحج الذكي" والمعرض المصاحب لها المقام، مؤخراً، في قاعة الملك عبدالعزيز بجامعة أم القرى.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة عبارة عن ابتكار جهاز للترجمة الفورية يعمل على الترجمة الإلكترونية بـ20 لغة، ويتم استخدامه في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لسهولة الترجمة للحجاج المرضى بشكل عاجل.
وتأتي الفكرة ضمن خطط الوزارة في برامجها للتحويل الوطني والرؤية الطموحة 2030، وتهدف إلى تسهيل لغة التواصل بين الحجاج ومقدمي خدمات الحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى المدينة المنورة.
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