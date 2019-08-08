شوارع ومداخل مكة تتزين ترحيبًا بقدوم ضيوف الملك

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تزيّنت شوارع مكة المكرمة ومداخلها والمقرات الخاصة باستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبالعبارات الترحيبية احتفاءً وتكريمًا لضيوف خادم الحرمين الشريفين.

ويضمّ وفد ضيوف الملك سلمان عددًا من أسر وذوي الشهداء ومصابي الحادث الإرهابي للمسجدين في نيوزيلاندا، وأسر وذوي الشهداء في فلسطين واليمن والسودان إلى جانب عدد من الشخصيات الإسلامية في شرق آسيا وقارتي أوروبا وإفريقيا.

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وسخّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، كافة اللجان في البرنامج على مدار الساعة ضمن خطة استراتيجية اعتمدها معالي الوزير المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتوفير جميع الإمكانيات بما يضمن توفير أرقى الخدمات للمستضافين؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر، أن عدد المستضافين في برنامج خادم الحرمين الشريفين لأداء حج هذا العام 1440هـ، الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ ما يقارب “6500” حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، لــ (54.047) حاجًا وحاجة من مختلف دول العالم.