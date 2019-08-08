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الكويت تتسلم رفات 48 كويتيًا قتلهم نظام صدام
متابعات الخليج 365 - متابعة
سلّم العراق اليوم الخميس رفات 48 كويتيًا فُقدوا خلال حرب الخليج التي اندلعت عام 1991 عندما أرسل صدام حسين قواته إلى الكويت لاحتلالها.
ووُضعت الرفات داخل توابيت ملفوفة بالعلم الكويتي خلال أول عملية تسليم منذ الإطاحة بصدام حسين في حرب بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.
وتقول الكويت: إن نحو 605 أشخاص، معظمهم كويتيون، فُقدوا خلال الاحتلال الذي استمرّ سبعة أشهر والحرب التي تلته.
وقال مسؤولون عسكريون عراقيون: إن الرفات عُثر عليها في مارس بمقبرة جماعية في صحراء تبعد نحو 170 كيلومترًا غربي مدينة السماوة.
وذكر الجيش العراقي ومسؤولون في قطاع الصحة أثناء مراسم التسليم أن نتائج الفحوص التي أُجريت على الرفات أكدت هوية أصحابها.
وقال اللواء حازم قاسم: إن الحكومة العراقية عازمة على مواصلة البحث عن بقية رفات الكويتيين وإعادتهم إلى ذويهم.
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