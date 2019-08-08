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الأسطول الخامس الأمريكي يحمي السفن التجارية بالخليج
متابعات الخليج 365 - متابعة
طالبت الإدارة البحرية للولايات المتحدة السُّفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي بضرورة إرسال بيان مسبق بنقاط توقفها للسلطات البحرية الأمريكية والبريطانية إذا كانت تنوي الإبحار في مياه الخليج؛ وذلك بعد عدد من الحوادث التي تعرّضت لها ناقلات وكانت إيران طرفًا فيها.
وقالت الإدارة البحرية للولايات المتحدة في مذكرة إرشادية: ”الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للسفن التجارية“.
وأضافت المذكرة أنه يتعيّن على السفن أيضًا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وحذّرتها من احتمال تعرض أجهزتها لتحديد المواقع على الخرائط عالميًا (جي. بي. إس) للاختراق.
وقالت بريطانيا يوم الاثنين إنها ستنضمّ إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في الخليج لحماية السفن التجارية بعد احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني.
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