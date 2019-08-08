حساب المواطن يكشف نتيجة عدم الإفصاح عن الدخل

2019-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن النتائج المترتبة على عدم الإفصاح عن الدخل بشكل صحيح.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها الأفراد لكن يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية.

وفي حال عدم تطابق لبيانات يتم الاعتماد على البيانات الرسمية وإخطار المواطنين لتعديل بياناتهم.

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ورداً على سؤال حول سبب نقص الدعم في الدفعة الأخيرة من حساب متابعات الخليج 365 قالت خدمة العملاء: بعد الاطلاع على بياناتك يتضح بأن لديك خطأً في الإفصاح عن الدخل للمستفيد الرئيسي والتابعين مما أثر على استحقاقك للدعم وعليك تحديث بياناتك ليتم دراستها والتحقق منها مرة أخرى.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطياً عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى العاشر من الشهر الجاري.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.