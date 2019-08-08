شكرا لقرائتكم خبر عن المعجب: «النيابة» تحمي مصالح الحجاج خلال إجراءات لا تتجاوز 60 دقيقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب اليوم (الخميس) فرع النيابة العامة في مكة المكرمة، للاطلاع على سير الأعمال والوقوف على إجراءات الحج في مكة المكرمة.

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واستهل المعجب زيارته للفرع، واطلع على الخطط التشغيلية لهذه المقرات، وشاهد سرعة سير الإجراءات ودقة إنهاء قضايا الحجاج خلال (60) دقيقة.

والتقى النائب العام منسوبي الفرع، مشيداً بالفاعلية العالية والتعبئة القصوى وسرعة إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية المتعلقة بالحجاج؛ حاثاً الجميع على مضاعفة الجهد والتفاني في تقديم أفضل الممارسات العالمية تجاه صيانة الحماية الجنائية للمصالح المحمية شرعاً ونظاماً للحجاج بالشكل الذي يعكس اهتمام واعتناء حكومة خادم الحرميـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بخدمة ضيوف الرحمن وزائري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأكد النائب العام عظم الأدوار التي تنخرط فيها النيابة العامة ضمن منظومة الجهات الحكومية التي تسهم في القيام بواجب شرف خدمة ضيوف الرحمن وفي رعاية الحقوق والمصالح محل الحماية شرعاً ونظاماً المتعلقة بالحجيـج لأداء حج آمن بكل يسر وطمأنينة وسكينة.