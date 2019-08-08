شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية»: وصول 565 ألف حاج على متن 2275 رحلة خلال 35 يوماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

عقد مركز مراقبة العمليات التشغيلية في الخطوط السعودية، بعد ظهر اليوم (الخميس)، اجتماعا تنفيذيا برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وحضور رؤساء الشركات والقطاعات المعنية بالتشغيل وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك لاستعراض وتقييم الأداء التشغيلي لرحلات الحج في مرحلة القدوم والجاهزية لرحلات العودة بعد انتهاء مناسك الحج.

وأبان تقرير مركز العمليات الذي تم استعراضه ومناقشته في الاجتماع أن إجمالي ضيوف الرحمن الذين نقلتهم الخطوط السعودية من خارج المملكة في مرحلة القدوم منذ بدء العمليات التشغيلية لموسم الحج غرة شهر ذي القعدة الماضي حتى أمس (الأربعاء) يتجاوز 565 ألف حاج تم نقلهم على 2275 رحلة مخصصة للحج من 100 وجهة حول العالم إلى جانب رحلاتها الدولية المجدولة.

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وأوضح التقرير أن أكثر من 385 ألف حاج وصلوا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر نحو 1700 رحلة، بينما كانت المدينة المنورة محطة الوصول لأكثر من 180 ألف حاج قدموا على 575 رحلة، وحققت رحلات الحج انضباطا في مواعيدها بنسبة تتجاوز 89%.

وتواصل «السعودية» بنجاح كبير تنفيذ خطة موسم الحج عبر فريق عمل متخصص يضم ممثلين من القطاعات التشغيلية يعمل على مدار الساعة بمتابعة من رؤساء الشركات والقطاعات التشغيلية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، والجهات الحكومية العاملة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، والجهات الأخرى المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، في الوقت الذي تقدم فيه «السعودية» العديد من الخدمات من بينها إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب، وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه في الطائرات وعبر موقع ومطبوعات «السعودية»، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى مواكبة منظومة الخدمات الراقية المقدمة للحجاج من جميع القطاعات.

وفور انتهاء مرحلة الوصول، ستبدأ «السعودية» استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام لإعادة ضيوف الرحمن إلى ديارهم، وذلك بتجنيد كافة إمكاناتها البشرية والآلية في مجموعة شركاتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة بعد إتمام نسكهم.