هيئة الاتصالات تواصل جولاتها التفتيشية وتجري عددا من القياسات الميدانية للتأكد من جودة خدمات الاتصالات في موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال موسم حج هذا العام، والتي تشمل جميع منافذ تقديم خدمات الاتصالات التابعة للشركات المعتمدة لتقديم خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بالإضافة إلى ميناء جدة الإسلامي، وذلك بهدف مراقبة وضبط واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم الوقوف عليها.

وأكدت الهيئة أن مراقبيها يعملون من خلال هذه الجولات على التأكد من استيفاء مقدمي الخدمة والتزامهم بأنظمة الهيئة ومعاييرها، ومدى مطابقة عروضهم الترويجية للوائح المنظمة لهذا الشأن.

وشملت الجولات التي انطلقت منذ العاشر من ذي القعدة وتستمر إلى نهاية موسم الحج، إضافة للأماكن السابقة، جميع منافذ البيع في الأحياء المجاورة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومناطق تجمع الحجاج.

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كما تواصل الهيئة قياساتها الميدانية لجودة خدمات الاتصالات منذ مطلع ذي القعدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، استعدادا لموسم حج 1440هـ، وذلك بهدف قياس جودة وفعالية أداء شبكات الاتصالات والخدمات المقدمة من الشركات المقدمة للخدمات.

وبينت الهيئة أن الهدف الأساسي من أخذ هذه القياسات الميدانية الدقيقة والمركزة هو التحقق من توفر التغطية، ومستوى جودة الشبكات وأدائها العام، إضافة إلى إجراء المسوحات التفقدية للنطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، الأمر الذي يضمن عدم حدوث تداخلات، كما يسهم في تحديد أي مصادر محتملة لهذه التداخلات، وبالتالي الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة أن هذه الفرق الميدانية الموزعة على أهم المواقع المحورية للموسم تضم عددا من منسوبي الهيئة، ومن المتطوعين المتخصصين من مختلف الجامعات السعودية وفرق الكشافة، والذين يحرصون على إجراء هذه القياسات الحية على مدار الساعة.

يذكر أن هذه النشاطات تندرج ضمن مهام الهيئة الإشرافية والرقابية على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، والتي تتشارك فيها مع جميع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وبإشراف ومتابعة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، في تسخير الإمكانات كافة لإنجاح هذا الموسم، وحرصا من الهيئة على ضمان أعلى مستوى من الخدمات لملايين الحجاج أثناء أدائهم لفريضتهم.