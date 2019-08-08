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تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبجانبه نائب أمير نجران حاملًا بين يديه ابنه "محمد".
وظهر الملك سلمان بابتسامته المعهودة ماسكاً يد الطفل "محمد" بلمسة أبوية حانية أثناء قضائه إجازته الخاصة، حفظه الله، في "نيوم".
وأبدى المغردون إعجابهم بالصورة العفوية التي جمعت خادم الحرمين الشريفين بنائب أمير نجران وابنه محمد، والتي تم تداولها على نطاق واسع.
وقالت المغردة غدير الطيار: ملك السلام في صورة عفوية لخادم الحرمين مع الأمير تركي بن هذلول، حفظك الله #الملك_سلمان من كل مكروه، وأمدّه الله بالصحة والعافية، وجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.
وقال المغرد عبيد الشمري: الله يحفظكم ويرعاكم ويطول بعمرك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي بن هذلول آل سعود والأسرة الحاكمة والشعب السعودي؛ دام عزك يا وطن.
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440 06:01 PM
تداولتها منصات مواقع التواصل على نطاق واسع محمّلة بالإعجاب
تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي صورة عفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبجانبه نائب أمير نجران حاملًا بين يديه ابنه "محمد".
وظهر الملك سلمان بابتسامته المعهودة ماسكاً يد الطفل "محمد" بلمسة أبوية حانية أثناء قضائه إجازته الخاصة، حفظه الله، في "نيوم".
وأبدى المغردون إعجابهم بالصورة العفوية التي جمعت خادم الحرمين الشريفين بنائب أمير نجران وابنه محمد، والتي تم تداولها على نطاق واسع.
وقالت المغردة غدير الطيار: ملك السلام في صورة عفوية لخادم الحرمين مع الأمير تركي بن هذلول، حفظك الله #الملك_سلمان من كل مكروه، وأمدّه الله بالصحة والعافية، وجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.
وقال المغرد عبيد الشمري: الله يحفظكم ويرعاكم ويطول بعمرك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي بن هذلول آل سعود والأسرة الحاكمة والشعب السعودي؛ دام عزك يا وطن.
، بصورة عفوية وأبوة حانية.. الملك مع نائب أمير نجران وابنه "محمد" ،
المصدر : الخليج 365
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