، نقل 649 ألف راكب في 1640 رحلة منذ انطلاقته ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏قطار الحرمين.. جاهزية لنقل 150 ألف حاج خلال الموسم

كشف مدير التشغيل والصيانة في قطار الحرمين المهندس ريان الحربي، أن قطار الحرمين سوف يرفع طاقته الاستيعابية بدءًا من العاشر من ذي الحجة لتفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة وجدة، متوقعًا أن ينقل أكثر من 150 ألف حاج خلال الموسم الحالي، كما سيطلق أسبوعيًّا 64 رحلة مزدوجة توازي قدرتها 80 رحلة؛ حيث ينطلق قطاران في آن واحد، وستجري عملية التفويج بناء على آلية النقل المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة متكاملة تهدف إلى تيسير نقل الحجاج وراحتهم وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.



وأوضح الحربي أن قطار الحرمين منذ انطلاق رحلاته الأولى وحتى اليوم؛ نقل نحو 649 ألف راكب بين محطاته الأربع من خلال 1640 رحلة، مؤكدًا أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) تسعى إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية وتحقيق أعلى نسب الدقة في المواعيد، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن دقة قطار الحرمين في المواعيد بلغت نسبتها 95 بالمائة، فيما بلغت نسبة رضا الحجاج عن الخدمات التي قدمت لهم 88 في المائة.



وأشار الحربي إلى أن مشروع قطار الحرمين يعد من أكبر مشاريع النقل السريع على مستوى العالم؛ فخطوط الكهرباء على مسارات القطار تصل أطوالها إلى 12 ألف كم متصلة بستة مولدات طاقة عملاقة، تؤمن الدعم الكامل للمشروع واحتياجاته من الطاقة الكهربائية لتغذية القطار كوسيلة نقل عالية السرعة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الجسور التي تكفل رفع مستوى السلامة والأمان من ناحية زحف الرمال أو في حال وجود سيول، لا قدر الله.